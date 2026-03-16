TRASLADADAS AL HOSPITAL
Un incendio en una vivienda deja dos personas heridas en Ourense
TRASLADADAS AL HOSPITAL
Dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital en la madrugada de este lunes en Ourense tras registrarse un incendio en el salón de una vivienda.
Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 04,50 horas y fue uno de los ocupantes del inmueble el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, que a su vez avisó a los bomberos de Ourense, así como a la Policía Local y Nacional.
El fuego se habría originado en una estufa de pellet, que habría prendido algunas prendas de ropa que estaban secando cerca del aparato. Sin embargo, el humo se habría extendido por toda la casa, siendo necesario el traslado de dos personas al hospital.
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