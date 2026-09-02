Concellos e instituciones sociales dispondrán de 1,49 millones de euros

La junta de Gobierno provincial ha movilizado esta semana un total de 1,49 millones de euros, de los cuales 1,18 se destinarán a cooperación municipal y 313.000 a convenios con instituciones culturales y entidades sociales.

Se traduce en infraestructuras, servizos e calidade de vida; porque cando reparamos ás infraestructuras e melloramos a oferta cultural, aumenta a calidade de vida dos veciños"

“Levamos mobilizados máis de tres millóns de euros nas últimas xuntas de Goberno”, indicaba el presidente provincial, Luis Menor. “Se traduce en infraestructuras, servizos e calidade de vida; porque cando reparamos ás infraestructuras e melloramos a oferta cultural, aumenta a calidade de vida dos veciños”. La mayor cuantía recae en el Concello de Barbadás, que dispondrá de 262.000 euros para la tercera fase de ampliación de su polideportivo. Le sigue el municipio de Cea, que podrá invertir 136.000 euros para la mejora de sus caminos. Por su parte, San Cibrao podrá humanizar el campo da Vela gracias a una colaboración de 125.000 euros firmada con el ente provincial.

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En cuanto al apartado cultural y social, la Academia Galega do Audiovisual contará con un ayuda de 87.000 euros, mientras que otros 35.000 serán destinados a la Fundación Otero Pedrayo para su funcionamiento ordinario. Del ámbito social, Alcer recibirá 13.000 euros para financiar su programa de actividades.

Para Luis Menor, “as cifras falan por si mesmas. O máis importante é o sentido, que cada luns cheguen axudas para as entidades e que podan contar cos medios necesarios para levar a cabo as súas funcións”