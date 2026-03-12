Concepción Arenal abre el camino al parcheado de baches en Ourense

Los baches se han convertido en un problema que preocupa cada vez más a los vecinos de Ourense. Las calles y aceras deterioradas no solo dificultan la circulación, sino que también representan un riesgo para peatones y conductores. El mal estado del pavimento afecta especialmente a arterias como Concepción Arenal, donde el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas han dejado numerosas irregularidades.

Esta semana comenzaron los trabajos de reparación en la rotonda de Concepción Arenal, una de las principales vías de la ciudad. Los trabajos de bacheado se realizarán por tramos, con cortes parciales de carriles y desvíos señalizados. La intervención también recuerda a los conductores la importancia de reducir la velocidad en las zonas de obras.

La preocupación vecinal es más generalizada de lo que parece: casi la mitad de los ourensanos sitúa el deterioro de calles y aceras como su principal problema, por encima de la situación económica o el desempleo. Socavones como los de Pena Trevinca, calle San Francisco o la calle Progreso se han vuelto frecuentes tras las últimas semanas de lluvias y borrascas, y los vecinos temen nuevas caídas y accidentes si no se actúa con rapidez.

El Concello maniobra ante los retrasos en Alejandro Pedrosa

El Concello de Ourense prevé aprobar este jueves el inicio del trámite de modificación del contrato y continuación provisional de las obras en Alejandro Pedrosa, que tras sucesivas prórrogas acumulan un retraso de cinco meses sobre su plazo de ejecución, lo que pone en riesgo los fondos europeos que la financian.