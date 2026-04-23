¿Sabe usted que a un cónclave de última hora en Ourense, algún edil llegó por los pelos?

¿Sabe usted que a ese cónclave de última hora, algún edil llegó por los pelos? ¿Que la concelleira de Termalismo, Noa Rouco, tuvo que correr para regresar de su visita a Andorra? ¿Que fue de viaje oficial a Escaldes-Engordany para un encuentro institucional -dicen que bien escoltada-, pero no pudo evitar emular su ya famoso posado termal, que ha dado mucho que hablar? ¿Que el escenario elegido fue el balneario de Caldea?