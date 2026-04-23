¿Sabe usted que a un cónclave de última hora en Ourense, algún edil llegó por los pelos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la concelleira de Termalismo, Noa Rouco, tuvo que correr para regresar de su visita a Andorra
¿Sabe usted que a ese cónclave de última hora, algún edil llegó por los pelos? ¿Que la concelleira de Termalismo, Noa Rouco, tuvo que correr para regresar de su visita a Andorra? ¿Que fue de viaje oficial a Escaldes-Engordany para un encuentro institucional -dicen que bien escoltada-, pero no pudo evitar emular su ya famoso posado termal, que ha dado mucho que hablar? ¿Que el escenario elegido fue el balneario de Caldea?
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