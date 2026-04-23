¿Sabe usted que hubo un encuentro “Top Secret” Ourense?

¿Sabe usted que el nerviosismo parece sobrevolar algunos despachos, como antaño hacía un famoso loro? ¿Que los integrantes del gobierno municipal -y algunos funcionarios- fueron convocados ayer para un encuentro secreto vespertino en el salón de plenos? ¿Que solo faltó la orden de despejar la Plaza Mayor ante el temor a que se produjeran filtraciones? ¿Que allá acudió toda la tropa? ¿Que, seica, había orden de “Top Secret”?