QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que hubo un encuentro “Top Secret” Ourense?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el nerviosismo parece sobrevolar algunos despachos, como antaño hacía un famoso loro? ¿Que los integrantes del gobierno municipal -y algunos funcionarios- fueron convocados ayer para un encuentro secreto vespertino en el salón de plenos? ¿Que solo faltó la orden de despejar la Plaza Mayor ante el temor a que se produjeran filtraciones? ¿Que allá acudió toda la tropa? ¿Que, seica, había orden de “Top Secret”?
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