El concurso “DevoraJalys” volverá a la feria Xantar

La feria gastronómica Xantar, que se celebrará en Expourense entre el 19 y el 22 de noviembre, acogerá la cuarta edición del concurso “DevoraJalys”, que la marca de patatas fritas limiana lleva celebrando cuatro ediciones. El convenio de participación ha sido firmado por el CEO de la empresa, Pablo Fernández, y el gerente del recinto ferial, Rogelio Martínez, acordando que el evento comenzará a las 19,30 horas del sábado 21 de noviembre.

La edición anterior vivió una gran acogida, algunas personas interesadas no pudieron participar"

Pablo Fernández, gerente de la compañía alimentaria, aseguraba que repiten en Xantar por “la gran acogida de la edición anterior, en la que algunas personas interesadas no pudieron participar”, por lo que este año se habilitará una inscripción previa a través de la web de Jalys. Por lo demás, el concurso mantiene sus reglas tradicionales: los concursantes dispondrán de sesenta segundos para comer la mayor cantidad posible de patatas.

Fernámdez comentaba, además, que este 2026 el ganador disfrutará de “una escapada de fin de semana para dos personas a la Ribeira Sacra, con una estancia de dos noches en los Apartamentos Río Sil, una visita a la alfarería tradicional de Gundivós y una experiencia en una bodega de la Denominación de Origen Ribeira Sacra con cata de vinos. Además, recibirá un bono de 100 euros en combustible de la estación de servicio Antela".

El segundo premio será un lote de productos cárnicos y un vale de 50 euros de gasolina, mientras que al tercer clasificado se le obsequiará con un lote de Aceites Abril y un bono de combustible de 25 euros.