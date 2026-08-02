Condenado por un hurto en un hotel del centro de Ourense

Seis meses de prisión. Esa es la condena que la Plaza 1 de la Sección Penal impuso a Albino D.M. por el hurto que cometió en un hotel ubicado en el centro de la ciudad. Ocurrió la madrugada del 19 de junio de 2024, entre la una y la una y media.

El acusado accedió a la recepción aprovechando que la puerta se encontraba abierta. Una vez en su interior, se desplazó hasta la cafetería, donde cogió una caja de caudales que contenía 200 euros. Tras ello, accedió a una sala privada en la que se apoderó de un portatil de la marca Asus que fue tasado en 215 euros.

Por estos hechos, Albino D.M. se sentó en el banquillo de los acusados. Sin embargo, no hizo falta que se enfrentase al juicio, ya que las partes -Fiscalía y defensa- alcanzaron un acuerdo previo que permitió zanjar el asunto.

Admitió los hechos

El acusado admitió los hechos que se le imputaban y fue condenado a una pena de seis meses de prisión como autor de un delito de hurto. Además, deberá indemnizar al hotel con los 200 euros que se llevó y al propietario del ordenador con el valor marcado por el perito, ya que en ambos casos no recuperaron sus pertenencias. La sentencia es firme.