Condenado a prisión por facilitar su cuenta bancaria para estafar más de 55.000 euros a una maderera de Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a un hombre a un año y medio de prisión por facilitar su cuenta bancaria para cometer una estafa informática de más de 55.000 euros contra una empresa maderera ourensana mediante la manipulación de facturas y correos electrónicos.

Según recoge la sentencia, el acusado no participó directamente en el acceso ilegal al correo electrónico ni en la falsificación documental, pero sí colaboró “de forma eficaz” en el fraude al permitir que el dinero acabara ingresado en una cuenta de la que era único titular. El tribunal considera probado que su actuación fue “imprescindible” para ejecutar el desplazamiento patrimonial.

Los hechos ocurrieron entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2022, cuando una tercera persona todavía sin identificar accedió de forma ilícita al correo electrónico de una empresa maderera y modificó una factura legítima por importe de 55.158,46 euros. En el documento alterado se sustituyó la cuenta bancaria original por la del acusado, quien previamente habría facilitado sus datos para recibir el dinero.

La segunda empresa afectada, al no detectar anomalías aparentes en la factura, realizó la transferencia económica a la cuenta del condenado el 5 de octubre de ese mismo año.

La Sala ha condenado al hombre por un delito de estafa informática agravada por la elevada cuantía defraudada, aunque lo ha absuelto del delito de falsedad documental. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de siete meses a razón de seis euros diarios y asumir la mitad de las costas procesales.

La sentencia también tiene en cuenta que el acusado sufría en aquel momento una “cierta dependencia a sustancias tóxicas” que limitaba moderadamente su capacidad de decisión, circunstancia que el tribunal aprecia como atenuante de toxicomanía.

Durante el juicio celebrado el pasado 27 de abril, el ahora condenado aseguró haber sido manipulado y amenazado por terceras personas con las que convivía en una “casa ocupa” en Granada. Su madre declaró ante el tribunal que su hijo atravesaba una grave situación personal y sanitaria y sostuvo que era una persona “muy influenciable” que había sido utilizada por otros.