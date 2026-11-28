La Sección Penal (Plaza 1) ha condenado a Héctor G. M. y Jacobo V. S. a seis meses de prisión cada uno por un delito continuado de estafa tras apropiarse de seis bonos comercio de 100 euros impulsados por el Concello en 2023. Una mujer que también figuraba como acusada resultó absuelta al quedar probado que desconocía el origen ilícito de las ayudas.

Los hechos se remontan a abril de 2023, cuando ambos descargaron sin consentimiento los bonos de seis vecinos (tres cada uno) desde distintos teléfonos móviles. El día 12 de ese mes acudieron por separado a una tienda de informática y realizaron compras por valor de 299 euros cada uno con dichos vales (solo dejaron un euro sin gastar). Posteriormente, cuatro de los afectados reclamaron al Concello, que tuvo que emitir nuevos bonos.

Tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la sentencia ya es firme. La jueza ha suspendido las penas de cárcel durante dos años a condición de que no vuelvan a delinquir e indemnicen al Concello con 100 y 300 euros, respectivamente, imponiendo además 36 días de trabajos comunitarios a Jacobo V. S. Aunque los antecedentes de Jacobo no computaban a efectos de reincidencia, al no ser delincuente primario, la suspensión de su pena de prisión se concede bajo una vía excepcional del Código Penal (artículo 80.3) que exige imponer una condición adicional.