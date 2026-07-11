Los conductores del bus urbano, sin paga extra por los impagos del Concello de Ourense

La extra de julio de los conductores del autobús urbano de la ciudad pende ahora mismo de un hilo. El ingreso que deben recibir en solo cuatro días, el 15 de este mes, parece que no se va a producir. La empresa ha dado traslado al Comité de que no podrán abonar la extra hasta que el Concello de Ourense no les pague las facturas que tiene pendientes. Unos impagos del ente local que tendrán una consecuencia directa en el bolsillo de los propios trabajadores.

Esto no son los únicos empleados que prestan servicios municipales que reciben un golpe económico en pleno verano por la falta de pago del Concello de Ourense. Esta misma semana, trascendió que la empresa Grupo Europeo de Servicios Doal comunicó a su plantilla, que gestiona la grúa, que solo percibirá el 50% de la nómina de junio. La dirección regional aludió a una “precaria situación de tesorería” derivada de los retrasos de la administración pública.

Este incumplimiento de las obligaciones económicas del ente local que encabeza Pérez Jácome con las concesionarias está poniendo en una situación muy complicada a estas empresas y especialmente a sus trabajadores, quienes sufren las consecuencias de estos impagos justo en una época donde el gasto de las familias tiende a incrementarse por las vacaciones de verano.