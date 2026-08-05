La Confederación Empresarial de Ourense trata con la Xunta el futuro de las pymes

El presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), David Martínez, trasladó este martes las demandas de los autónomos y de las pymes de la provincia a la Xunta de Galicia. Esta acción tuvo lugar durante una reunión de trabajo celebrada en Santiago de Compostela con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

En la mesa de diálogo participaron también los representantes de las patronales de A Coruña, Pontevedra y Lugo, junto a la directora del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca. La jornada sirvió para exponer las necesidades del tejido productivo ante el gobierno autonómico.

Los dirigentes analizaron los retos de futuro para las empresas de la provincia. Dialogaron sobre la implementación de la transformación digital y sobre la mejora de la competitividad de los negocios en el mercado global. La conselleira aprovechó el momento para destacar “o traballo das confederación galegas como interlocutoras das empresas”, según indicó al término del encuentro.