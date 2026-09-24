Confirman los 3 años y medio de cárcel para la pareja que estafaba con la compraventa de coches en Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena a 3 años y medio de cárcel a un matrimonio por un delito continuado de estafa relacionado con falsas ventas de vehículos. Ambos tienen, además, otra condena también de 3 años y medio de prisión en el ámbito penal por otro caso en las mismas circunstancias.

Las dos causas fueron juzgadas en dos juicios paralelos por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense y, en el primero de ellos, procedente de los juzgados de Celanova, los magistrados condenaron a tres años y medio de cárcel a cada uno de los autores de un delito continuado de estafa. Este es el fallo que ahora ha confirmado el TSXG tras rechazar el recurso de los procesados.

La sala entiende probado que, aprovechando una relación comercial previa, ambos incurrieron en un comportamiento delictivo al aceptar encargos de vehículos sin la intención de entregarlos.

En la sentencia, explica que el acusado, "guiado por el ánimo de enriquecerse ilícitamente", aceptó el pago por adelantado de 23 vehículos, cuyo importe total ascendía a 284.820 euros, además de una motocicleta por 13.100 euros, sin realizar las entregas ni devolver el dinero.

La otra acusada, al tanto de las operaciones, facilitó la apertura de cuentas bancarias y participó activamente en el plan defraudatorio, según la sentencia.