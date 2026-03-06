La construcción apuesta por vivienda prefabricada en la provincia de Ourense

La incorporación de elementos prefabricados a la construcción se presenta como un elemento que puede acortar una obra, en un contexto donde la necesidad de vivienda nueva requiere acelerar las construcciones, y falta personal especializado.

Os prefabricados están presentes agora mesmo no 3% da construcción de vivendas. Non podemos chegar a un 20%, non temos persoal para iso. Industrializar require traballar por miles, e iso non se vai a producir en Galicia a curto prazo"

Sin embargo, la incorporación de estos elementos industriales choca con el propio tamaño de las empresas, y la capacidad de escalada, según señaló en un almuerzo de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (ACO) Daniel Hermosilla, responsable del Grupo Rodiñas.

“Os prefabricados están presentes agora mesmo no 3% da construcción de vivendas. Non podemos chegar a un 20%, non temos persoal para iso. Industrializar require traballar por miles, e iso non se vai a producir en Galicia a curto prazo”, indicó Hermosilla