Se reactiva la construcción tras un parón superior a 50 días

El sonido de la hormigonera y el martillo volvió a escucharse en muchos puntos de la ciudad donde las últimas semanas solo había silencio. Los primeros días de estabilidad han traído la reactivación de muchos proyectos constructivos a los que el tren de borrascas con el que comenzó el año ha obligado, si no a detenter del todo, sí a no poder realizar trabajos al ritmo necesario.

No estamos ante una paralización total del sector, pero sí ante una ralentización significativa en muchas obras"

Desde la Asociación de Constructores de Ourense (ACO) explican que “no estamos ante una paralización total del sector, pero sí ante una ralentización significativa en muchas obras y puntual en algunas, lo cual supone un impacto organizativo y económico que es muy relevante para las empresas, y llevamos padeciendo durante los dos últimos meses”.

En estos momentos, los empresarios del sector están celebrando reuniones con sus clientes tanto públicos como privados, para que comprendan que "periodos tan prolongados de lluvia no son circunstanciales y deben tenerse en cuenta en la planificación y en la gestión de plazos”, asumiendo que muchas obras no podrán entregarse en la fecha prevista debido al parón de las últimas semanas, según indican los constructores.

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto que tendrán estos retrasos en los plazos de ejecución, pues las empresas se enfrentan a “posibles penalizaciones si no se reconocen causas meteorológicas adversas”, lo cual supondrá un “incremento de costes indirectos y pérdida de productividad. Las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en Ourense, son especialmente sensibles a este tipo de situaciones prolongadas”, indican los portavoces de ACO.

Margen para Reorganizar

La prioridad en estos momentos es recuperar los desajustes en la gestión de sus equipos, puesto que “cuando la lluvia es continua durante tantos días, el margen de maniobra se reduce considerablemente”, según señala la asociación de constructores, quienes afirman que durante las pasadas semanas “las empresas intentan reprogramar trabajos en interiores o adelantar partidas que no dependan de la climatología, pero no siempre es posible”, sobre todo en el ámbito de la obra civil, con trabajo al aire libre.