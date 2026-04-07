La Xunta introduce otras tres deducciones en la renta 2025

Una de las novedades es la deducción para adecuar inmuebles destinados a arrendamiento.

La campaña de la renta 2025 en Galicia, que comienza este miércoles, trae importantes cambios respecto a la anterior. Se incorporan tres nuevas deducciones autonómicas: por adecuación de inmuebles vacíos para arrendamiento, por alquiler de viviendas vacías y por adquisición de libros de texto y material escolar, con límites específicos para cada caso. Además, se actualiza la lista de municipios con derecho a deducción adicional por nacimiento o adopción en zonas en riesgo de despoblación y se eliminan deducciones temporales vinculadas a emergencias ya superadas, como los incendios forestales de 2022 y el accidente pirotécnico de Tui.

En vivienda, los contribuyentes podrán deducirse el 15% de los gastos destinados a adecuar inmuebles vacíos para arrendamiento, con una base máxima de 9.000 euros por vivienda y límite anual de 3.000 euros, siempre que el contrato se formalice tras las obras. También se introduce una deducción de 500 euros por arrendamiento de viviendas vacías, aplicable en el primer período impositivo en que se alquile el inmueble, y destinada a la vivienda habitual del arrendatario.

Para familias, se establece una deducción del 15% por la adquisición de libros de texto y material escolar de Educación Primaria, ESO y educación especial, hasta 105 euros por hijo. Este beneficio puede aplicarse al progenitor que conviva con el menor o repartirse al 50% entre ambos. Asimismo, continúan las deducciones por ayudas a personas con esclerosis lateral amiotrófica, víctimas de talidomida o afectadas por incendios forestales que integren la base imponible.

Los menores de 35 años pueden deducirse inversiones en instalaciones de climatización y agua mediante renovables

En materia de eficiencia energética y rehabilitación, los contribuyentes menores de 35 años pueden deducirse inversiones en instalaciones de climatización y agua caliente mediante energías renovables, obras de mejora de eficiencia energética en edificios o viviendas unifamiliares, y gastos en nuevas tecnologías. También se contemplan incentivos para rehabilitación en centros históricos y adquisición o rehabilitación de viviendas en las llamadas aldeas modelo.

Para empresas, las deducciones incluyen inversiones en empresas agrarias, compra de acciones o participaciones en entidades de nueva creación, en empresas cotizadas en expansión o donativos destinados a I+D+i. Además, se aplica a sociedades con proyectos de interés público, social o económico. Deportistas de alto nivel pueden deducir ayudas recibidas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que estas medidas consolidadas desde 2022 permitirán un ahorro medio de 475 euros por contribuyente, reforzando la política fiscal orientada a familias, empresas y colectivos específicos de Galicia.