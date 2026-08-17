Cortada la AG-53 tras calcinarse un autobús en ruta

Un autobús que se dirigía hacia Ourense por la autovía AG-53 tuvo que ser evacuado en la tarde del 16 de agosto después de que se declarase un incendio en el vehículo.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la parroquia de Lamas, perteneciente al término municipal de San Cristovo de Cea. Varios conductores que circulaban por la vía observaron que la parte trasera del autobús estaba echando humo, y alertaron a los servicios de emergencia. El conductor no se había percatado inicialmente del problema, pero logró orillar el vehículo, y evacuar a sus 63 ocupantes antes de que las llamas lo devoraran a la altura del kilómetro 73 en sentido Ourense.

El incidente, que ocurría en torno a las 17:50 horas, movilizó un importante operativo de emergencias, conformado por los Bomberos de O Carballiño, Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico, que cortó en un primer momento un carril en sentido Ourense y, más tarde, un tramo de cinco kilómetros en ambos sentidos. Las llamas, que se iniciaron en la zona del motor por motivos que se están investigando, devoraron rápidamente el vehículo y la zona de equipajes. En torno a las 19:18 horas, un segundo autobús recogía a los viajeros para que pudieran continuar con su ruta.

Se extiende

Durante los primeros momentos del incidente, el autobús comenzó a desprender pequeños materiales mientras ardía, lo cual, unido a las rachas de viento, propagaron las llamas a una zona arbolada contigua a la autovía.

Esto obligó a la Xunta de Galicia a desplazar hasta el lugar para la extinción del incendio a tres agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, dos técnicos, dos helicópteros y dos aviones, que lograron extinguir el fuego en poco tiempo y reducir la zona quemada a tan solo 0,11 hectáreas.

En torno a las 20:42, el tramo del suceso se reabría a la circulación, permaneciendo cortado uno de los carriles en sentido Ourense a la espera de que se retiraran los restos calcinados del vehículo.