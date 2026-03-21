Estos son los cortes de tráfico en Ourense por la Fiesta de San Lázaro y las madamitas.

Este domingo, 22 de marzo, la celebración de la Fiesta de San Lázaro y la tradicional procesión de las madamitas obligará a cerrar al tráfico varias calles del centro de Ourense. Según informa la Policía Local, las calles Curros Enríquez, Juan XXIII y el Parque de San Lázaro permanecerán cortadas desde las 10:45 horas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Para minimizar las molestias, se han habilitado itinerarios alternativos: los vehículos procedentes de Progreso se desviarán por Ervedelo, los de la calle Concejo por el tramo inferior de Juan XXIII, y los de la Avenida de La Habana continuarán descendiendo hacia la calle del Progreso.

En cuanto al transporte público, se mantendrá operativo mediante un doble sentido de circulación tras la Subdelegación del Gobierno. Además, la parada de autobús se trasladará a la intersección de Curros Enríquez con la Avenida de La Habana, asegurando la conectividad peatonal y la seguridad de los usuarios durante las celebraciones.