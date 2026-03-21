Las madamitas pasan por el fuego en Ourense

Llega mañana una de las celebraciones más emotivas, las madamitas toman el foco. Según se acerca la Semana Santa, el domingo anterior al Domingo de Ramos, la ciudad de Ourense se echa a la calle para conmemorar la fiesta de San Lázaro.

Lázaro de Betania fue un personaje bíblico del Nuevo Testamento, hermano de María y Marta de Betania. Vivió en Betania, un pueblo a las afueras de Jerusalén. En su casa se alojó Jesús al menos en tres ocasiones. Según el Evangelio de Juan, fue revivido por Jesús. A partir de esta historia, su nombre es utilizado frecuentemente como sinónimo de resurrección.

La resurrección de Lázaro de entre los muertos fue la culminación de los actos de Jesús de señales milagrosas en el evangelio de San Juan y se convirtió en la ocasión para la decisión de crucificarlo: “Yo soy la resurrección y la vida”, remarcó entonces.

El origen de esta celebración, así como el nombre del parque que la acoge, el parque de San Lázaro, se remonta a la Edad Media. Hoy en día, la zona, ocupada por unos jardines de estilo inglés, se ha convertido en el lugar más céntrico de la ciudad de Ourense.

Durante la celebración, el contorno del parque se llena de puestos de dulces y frutos secos, en especial rosquillas y avellanas. El domingo a mediodía, una vez celebrada la misa y la procesión, amenizada esta última por gaiteiros, gigantes y cabezudos, tiene lugar un singular rito, la queima das madamitas.

Este acto está protagonizado por unas vistosas figuras articuladas hechas de papel y rellenas de pólvora, figuras conocidas como madamitas. Tienen formas humanas muy variadas, que habitualmente incluyen alguna profesión como los afiladores. Colocadas sobre una peana, se les prende fuego para que empiecen a moverse a gran velocidad, hasta acabar explotando estrepitosamente.

Origen incierto

El origen de las denominadas madamitas es incierto, si bien hay quién las atribuye a ritos paganos que celebraban año tras año la llegada de la primavera. Con todo, las primeras referencias se remontan al siglo XIII, una época de frecuentes pestes y epidemias, en la que se quemaban unas figuras en honor al santo.

Hoy en día, la Queima das Madamitas supone un momento de gran expectación entre los más pequeños. También es el preludio de las celebraciones de Semana Santa en Ourense y de la llegada de la primavera, que tienen su mayor exponente en la Festa dos Maios, declarada de Interese Turístico.