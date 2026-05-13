Estos son los cortes de tráfico por la procesión de Fátima en Ourense

Cortes de tráfico en Ourense durante la procesión de Fátima, que obligará a desvíos y restricciones en el centro de la ciudad desde las 22.00 horas.

La ciudad de Ourense afronta este miércoles una noche de cortes de tráfico con motivo de la procesión de la Virgen de Fátima, una de las citas religiosas más multitudinarias del mes de mayo en el barrio de O Couto.

La Policía Local ha informado de un dispositivo especial de movilidad que comenzará a las 22.00 horas y se mantendrá activo hasta la finalización del evento, momento en el que se irá restableciendo la circulación de forma progresiva.

Las calles afectadas y los desvíos previstos:

El recorrido de la procesión obligará a cerrar varias de las principales vías del centro urbano. Entre los cortes previstos se encuentran:

Rúa Ervedelo , desde su intersección con Monseñor José Álvarez hasta la Rúa Progreso.

Rúa Progreso, en ambos sentidos, con desvíos hacia la rotonda de Concepción Arenal y hacia la zona de la Praza de Abastos, donde el tráfico será redirigido hacia Irmáns Xesta.

Además, también se verán afectadas otras calles del entorno durante el desarrollo del acto religioso:

Plaza Eugenio Montes

Rúa Cruz Vermella

Rúa Lamas Carvajal

Plaza de Santa Eufemia

Rúa Juan de Austria

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona centro durante la tarde-noche del miércoles y planificar itinerarios alternativos debido a las restricciones.