Una tradición ourensana que no deja de crecer en Fátima

La iglesia de Fátima se abarrotó este martes de fieles a la virgen, en la víspera de su día festivo, por la marcada tradición de la ofrenda floral de las madres, las grandes protagonistas de esta celebración. En el templo, totalmente colorido por las flores, no cabía un alfiler, a pesar de las inclemencias meteorológicas, por lo que gran parte de los asistentes se tuvo que concentrar fuera y disfrutar de la ceremonia mayoritariamente a través de los altavoces.

La fe no se pierde en esta parroquia y, desde los puestos ambulantes cercanos y floristerías, destacaron que este ha sido uno de los años con mayor afluencia que se recuerda y, por lo tanto, de ventas.

Desde la Floristería Sarita destacaron que la venta de claveles superó “claramente los 1.000 y los 2.000”, resaltando que el día anterior a esta celebración les llegaron hasta 25 cajas solo de claveles blancos, de 300 flores cada una. “Es el mejor día para nosotros y cada año va a mejor”, subrayó la propietaria, Sara Eva Osorio.

Este acto no es solo una tradición para las madres y demás asistentes a la misa, sino que también es una de las grandes fechas marcadas para los puestos que se ubican alrededor. Es el caso de María Amelia Rodríguez, que lleva desde su infancia yendo a esta celebración, primero acompañando a su madre y ahora llevando ella su puesto de rosquillas y velas: “Esta y la Virgen de los Remedios, son las que hago en todo el año y le rezo con mucha devoción”. Rodríguez, que lleva toda su vida acudiendo a esta jornada, no dudó en afirmar que las ventas han sido muy superiores a otros años.

Acto emotivo

La celebración de la ofrenda de las madres, que estuvo cargada de emoción, arrancó a las 16,00 horas, a través de un acto iniciado por el párroco César González y que contó con las intervenciones del obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet.

El obispo pidió a los presentes “pedir por esas madres y por esos hogares de los lugares en donde hay tanta guerra. De manera especial, la misma tierra de Jesús, en donde hay tantísimas dificultades, tantos hogares destruidos, tantos niños abandonados y tantas madres muertas”.

En la ceremonia religiosa, como no podía ser de otra manera, una madre realizó una ofrenda, pidiendo en su discurso paz para “las familias, para madres maltratadas, para madres en estado de pobreza y en las guerras de Ucrania y Gaza”.

A pesar del protagonismo materno, también hubo dedicaciones de tres niñas y dos adolescentes a sus madres y a la Virgen de Fátima, además de la ofrenda de una abuela.

El día principal

Este miércoles es el Día de la Virgen de Fátima, por lo tanto, el día grande de esta festividad, que contará con hasta diez eucaristías, partiendo desde las 07,15 horas y que culminará con una última misa en la Catedral (a las 00,00 horas) que irá precedida por la procesión de las antorchas, que arrancará a las 22,45 horas desde la iglesia de Fátima hasta la propia Catedral. Por ese motivo, habrá cortes de tráfico en los puntos afectados por el recorrido, como la rúa Ervedelo o Progreso.