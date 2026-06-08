Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes 8 de junio

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 8 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Paseo Outariz, abandonado

Pésimo estado del Paseo de Outariz. | La Región

As fotos reflexan o estado no que se atopa o paseo que vai dende Outariz a Untes. Xusto debaixo do viaducto hai unha érbore caida que atravesa o camiño por completo, obrigando ao usuarios a tentar saltalo, co risco que conleva, ou facerse paso por debaixo del. Estaría ben que unha vez habilitados estes sendeiros si fixese un mantemento mínimo deles e non quedaran abandonados.

Manuel Martínez Rodríguez (Ourense)

Si cae un balón, adiós muy buenas

Maleza en Covadonga. | La Región

Así está la maleza en Covadonga justo al lado de la cancha donde juegan los niños. Además de tener en cuenta la cantidad de bichos que esa maleza genera, si se les cae el balón a los niños es imposble recuperarlo. También se puede ver que cada vez más la hierba invade la acera y llegará al punto de cubrirla y dejarla intransitable.

Daniel Gil (Ourense)

Una vergüenza

Basura junto al Camino de Santiago. | La Región

En la calle Monte Medulio en O Vinteún acumulamos el doble de la basura normal y pagamos por un peor servicio. Es increíble ver los contenedores a rebosar de basura día tras día e incluso residuos para el punto limpio sin recoger. A la hora de pagar el servicio lo hacemos como cualquier vecino de otro barrio, pero el servicio que recibimos es inferior. Necesitamos una solución urgente.

Juan Manuel Mendez (Ourense)

El estado tercermundista de la plaza Monteagudo

Malestado de la zona de Monteagudo. | La Región

En la plaza Pedro Monteagudo, por la parte de atrás, tenemos un árbol que se mete por las ventanas. Además, también tenemos unas plantas que son un peligro para los niños que juegan en el jardín, que está lleno de porquería porque sus dueños no la recogen. Por si fuera poco hay un socavón en la acera. Esto es penoso.

Ana María Gómez Fernández (Ourense)