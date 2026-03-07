Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado, 7 de marzo

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, sábado, 7 de febrero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Unha cutrez

Outra vez a fochanca de Fomento machacando aos veciños do Pino. Alguen cortou o vial, puxo un letreiriño e zas, pechamos o vial dirección Ourense desde as Torres do Pino. As consecuencias son que toda a parroquia queda sin parada do autobús, tendo que desplazarse ata a rua Gómez Franqueira. Señor concelleiro de infraestructuras, que sabe deste asunto?

Ángel Ferreira Vázquez (Ourense)

Contenedores de basura manuales

Los contenedores de basura en Ourense continúan en un estado lamentable, mientras en algunos lugares (muy pocos) se pusieron contenedores nuevos, en la mayoría de barrios de la ciudad se ven situaciones como la de la imagen, que corresponde a la rúa Irmáns Xexta, entre Antonio Jaunsarás y Pascual Veiga, en donde el pedal no funciona y hay que abrir manualmente el contenedor.

Roberto González Varela (Ourense)

Ecología solo en la propaganda

Mientras nos llenan de propaganda, tasas, impuestos, palabras cuquis posmodernas y limitación de libertad de movimiento con las ZBE (zonas “abovedadas” de puro oxígeno) con un falso ecologismo, esta es la realidad: ni “ecobarrios” ni “refugios climáticos” ni nada más que años de abandono, dejadez y pasotismo. Infinidad de árboles que por diversas causas desaparecen con cualquier excusa tanto en alcorques en las calles, parques, etc, son cortados o mueren pero jamás son repuestos, con lo que estos cada vez son más “minimalistas”. Además parece que cualquier excusa es válida para cortar árboles en cualquier parte. Total, solo dan sombra, vida y limpian el aire.

César Álvarez (Ourense)