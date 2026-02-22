Cuatro años de conflicto y más de 500 ucranianos en Ourense

El próximo martes 24 de febrero se cumplen cuatro años del inicio del conflicto en Ucrania tras la entrada de tropas rusas en el país. Una guerra de la que ya no se habla en la misma magnitud, por el paso del tiempo, pero que sigue destruyendo todo un territorio, lo que obliga a sus habitantes a continuar huyendo de sus casas.

España comenzó a acoger refugiados desde el primer momento. A la provincia, el primer contingente llegó a Maceda el 13 de marzo de 2022, concretamente fueron 20, distribuidos entre 11 mujeres y 9 niños, que fueron repartidos en tres hoteles de la localidad.

La expedición, comandada por Rubén Quintas, alcalde de Maceda en aquel momento, recorrió 7.800 kilómetros en cinco días con tres furgones, regresando con la veintena de exiliados desde la frontera de Polonia con Ucrania.

Hasta ese momento, en la provincia residían 90 ucranianos, cifra que en mayo ya se disparaba hasta los 311, triplicando la comunidad en solo tres meses. Un año después ya se alcanzaron los 400 en Ourense.

En los últimos tres años el número de exiliados que llegan a la provincia se ha ralentizado, pero continúa en ligero aumento. Según los datos a 31 de diciembre de 2025, el número de ucranianos ha llegado a 503.

De este medio millar de personas, 426 se encuentran en una situación de protección temporal, de los cuales 398 tienen esta condición prorrogada, los que significa que 28 personas llevan menos de un año refugiados en Ourense.

De este grupo protegido, hasta 172 son menores de 20 años, más de un tercio del total. Desde los 5 hasta los 50 años, el conjunto más reducido es el que reúne a las personas de 25 a 29 años, en edad militar desde el inicio del conflicto, siendo 20, solo 6 de ellos hombres. Además, en Ourense también hay cuatro mujeres de más de 75 años en esta condición de exilio, una de ellas superando los 85 años.

Hasta 8 personas del país están en la provincia en una condición de protección internacional, lo que eleva los protegidos a un 86%, cerca de nueve de cada diez. Mientras que 49 personas están como residencia de larga duración nacional y otros tres como residencia de larga duración de la Unión Europea.

De los 503 ucranianos, 327 son mujeres, un 65% del total. El porcentaje de mujeres se dispara a partir de los 20 años de edad, llegando al 75%, debido a la mayor presencia de hombres en la guerra.

Casi la mitad de acogidos en la última década por Cruz Roja son de Ucrania

Cruz Roja atiende en Ourense a 67 personas dentro del Programa de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, impulsado por el Ministerio de Inclusión y desarrollado con entidades sociales. El 42% de las 434 personas atendidas desde 2016 son de nacionalidad ucraniana (182 en total), especialmente tras el inicio del conflicto en 2022.

El sistema se estructura en tres fases. La primera es de evaluación y derivación, en la que se analiza la situación social y sanitaria de cada caso. Le sigue la fase de acogida, que incluye alojamiento, cobertura de necesidades básicas, apoyo psicológico y jurídico, aprendizaje del idioma y orientación laboral. La última etapa es la de autonomía, cuando las personas ya residen fuera del sistema y reciben seguimiento y ayudas puntuales.