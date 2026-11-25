La actualización del censo del INE confirma también que haberá recorte de concejales en la provincia, que perderá ocho en cuatro concellos de cara a las elecciones municipales de mayo del 2027, lo que también conllevará la mengua de algunas de algunas subvenciones, tanto de la Diputación como estatales. Los concellos que perderán dos ediles son Ribadavia, A Pobra de Trives, San Cristovo de Cea y A Mezquita.

El descenso más sonado es el de Ribadavia, que cae hasta los 4.883 habitantes y pierde la barrera de los 5.000, que logró enganchar por poco en 2022, por lo que su corporación pasará de 13 a 11 ediles. En el tramo de los 2.000 vecinos, tanto Trives (1.923) como San Cristovo de Cea (1.963) verán reducida su representación de 11 a 9 concejales. Por su parte, A Mezquita baja hasta los 989 residentes y pasará de 9 a 7 ediles.

La cruz de estos cuatro municipios contrasta con la salvación in extremis de Arnoia. El concello, que en el recuento anterior figuraba con 946 vecinos y parecía abocado a perder representación, firma un fuerte repunte hasta alcanzar los 1.013 habitantes, esquivando la quema y manteniendo sus nueve concejales. Curiosamente, una situación similar tuvieron antes de las elecciones de 2023, cuando en el año anterior también salvaron con un crecimiento de más de 50 personas (para llegar a 1.005) sus 9 concejales.

Conflicto de cifras en Verea

En el otro extremo se sitúa Verea, donde el dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha caído con sorpresa. El organismo sitúa al municipio en 999 habitantes, a solo dos vecinos de los 1.001 necesarios para, en este caso, subir de siete a nueve ediles (ya que en 2022 tampoco superaban el millar), algo que choca con el padrón municipal y que deja a Verea fuera de algunas ayudas provinciales .

El alcalde, José Antonio Pérez Valado, rechaza completamente esta cifra y anuncia que pedirán explicaciones “en primeiro lugar” al INE. “Temos neste momento 1.040 habitantes. Dende decembro do ano pasado subimos dos 1.000 e segue aumentando o censo”, asegura el regidor: “O feito de que se quedaran en 999 pois non sei a que vén. Temos maneira de demostrar que pasamos dos mil veciños e ímolo facer”.