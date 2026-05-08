Cultura duda de que los torques que se subastan sean de origen ourensano

Tanto el Ministerio como la Consellería de Cultura están realizando un seguimiento de los dos torques y el brazalete de oro que la casa de subastas Ansorena de Madrid ha incluido entre los objetos por los que se podrá pujar el próximo 14 de mayo; pero ninguna de las dos instituciones ejercerá, por el momento, el derecho de tanteo que les facultan las leyes sobre Patrimonio, pues desde ambas oficinas se considera que existen dudas razonables sobre su origen.

Non hai documentación; e a que existe non aporta unha seguridade absoluta"

Así lo confirmó el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, quien justifica esta decisión basándose en la falta de certezas documentales y en las dudas sobre la procedencia exacta de las piezas. Según Miramontes, la situación no es nueva, ya que en el año 2022 se intentó realizar la venta de estos mismos objetos. En aquel momento, el Ministerio de Cultura analizó la documentación disponible y “máis alá de que o prezo parecía excesivo, había outros temas menores”, explica el director xeral, para quien el principal problema radica en discernir “a propia propiedade do mesmo; onde non hai documentación; e a que existe non aporta unha seguridade absoluta”. A esta incerteza, Miramontes suma que”xa a nivel da escala galega, sí que vemos que os torques teñen valor, pero tampouco sabemos ao cen por cen que sexan galegos”.

En esas circunstancias, la Administración no puede iniciar un proceso de adquisición si no existe una confirmación total sobre la trazabilidad de las piezas, según indican desde la Consellería, y aunque algunos expertos vinculan las piezas con Ourense, Miramontes apunta que podrían ser de origen portugués o asturiano.

Seguimiento

No obstante, Miramontes anticipaba que, si la venta llegara a ejecutarse, se abriría un nuevo escenario donde la Xunta y el Ministerio podrían acceder a los datos del nuevo propietario y a la documentación técnica derivada de la transacción. Esto permitiría a las instituciones estudiar con mayor rigor el origen de las piezas y valorar una posible catalogación oficial de los bienes dentro del patrimonio cultural.

En caso de producirse esa transacción, entón terá que haber documentación que nos permita despois facer algún tipo de catalogación do mesmo"

Por ese motivo, la Administración mantiene la vigilancia sobre el proceso, y la adquisición podría ser posterior a la subasta, que parte de los 195.000 euros. “En caso de producirse esa transacción”, relata Angel Miramontes, “entón terá que haber documentación que nos permita despois facer algún tipo de catalogación do mesmo”.

En caso de obtenerse las certezas que necesitan, sí podría abrirse ese marco en el que las leyes patrimoniales facultan a la administración adquirir esos bienes, pero mientras tanto “non se pode exercer ata que se produza a venda”, insiste el director xeral de Patrimonio. La casa Ansorena ha asignado a las piezas auríferas el lote 1.496, y las data entre los siglos III y I antes de Cristo.

Vendidas en secreto

La aparición de las escasas piezas auríferas castrexas tiene detrás una historia previa a las leyes de Patrimonio Cultural, cuando muchos hallazgos arqueológicos acabaron cruzando la frontera para ser vendidos en el extranjero, sin que en muchas ocasiones los ourensanos fueran conscientes de su valor.

Pablo Rodríguez Oitabén, presidente de la asociación Ridimoas, contaba el caso del castro de Beade, donde muchas muestras se perdieron durante un desfonde para plantar viñedos. Durante estas labores, los agricultores, centrados en la productividad de la tierra, desmantelaron estructuras y rompieron hasta ocho columnas alineadas que Oitabén asocia a una posible influencia romanizada.

Incluso relata el descubrimiento de lo que su padre describió como un “tesoro” en una finca colindante. Según Oitabén, “apareceran moitas cousas”, recuerda “o que eu supuxen é que sería unha mámoa, un enterramento. Pero que era moi importante e que se levaron moitas pezas. Meu pai incluso me falou de que veu o secretario do Concello, pero claro, estaba a Guerra Civil recén terminada, e levaron aquilo para Ourense, e nunca máis se soubo”.

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