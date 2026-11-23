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MITOLOXÍA NO DIXITAL
Que pasaría se un peregrino perdese o rumbo no Camiño de Santiago e acabase enfrontándose a meigas, trasnos e ao meismísimo Apalpador? Esta é a premisa de “Fraga”, un videoxogo feito 100% en galego que demostra que no lecer dixital tamén hai espazo para as nosas tradicións. Detrás desta aventura están Lorenzo Torres e Mateo Vizoso, dous mozos creadores cuxos camiños se cruzaron nas aulas do CIFP A Carballeira de Ourense.
O proxecto, que viu a luz o pasado 9 de novembro, afástase das superproducións de acción para invitar a pensar. O xogador debe sobrevivir nun misterioso bosque a través de taboleiros tridimensionais compostos por cubos. “É un xogo táctico por casiñas. Cada criatura móvese cun comportamento diferente, como no xadrez, e ti tes que adaptarte para tentar sobrevivir”, detalla Lorenzo Torres, un dos deseñadores do proxecto. Ao perder, o usuario volve empezar de cero, pero conserva melloras para o seu seguinte intento.
No seu percorrido, os taboleiros renden homenaxe á cultura galega con referencias ao Entroido, o Enterro da Sardiña, potas de queimada ou figuras como Castelao. “Non hai esa violencia que caracteriza a outros videoxogos. A nosa proposta é máis cultural, a xente pode aprender da nosa mitoloxía”, defende Torres.
A semente do proxecto xestouse en Tenerife, a onde Lorenzo tivo que marchar polas escasas oportunidades no sector que atopou en Galicia. Alí deseñou o prototipo e propúxollo a Mateo. A idea inspirase na experiencia de Lorenzo facendo o Camiño de Santiago, que lle deu ideas como o sistema de fatiga. Mentres, Mateo atopou o ton visual no libro “No Corazón da Fraga”, de Francisco X. Fernández Naval e ilustrado por Suso Cubeiro.
Coordinándose a distancia durante un ano, desenvolveron a obra baixo unha estrita filosofía de non botar man da intelixencia artificial. Rexeitaron os algoritmos para reivindicar o talento humano, contando coa banda sonora orixinal do músico coruñés Adrián Vidal García e cunha portada do tinerfeño Diego Matallana.
Con todo, os creadores deste proxecto lamentan que emprender en Galicia siga a ser un reto, polo menos no seu campo. “Foi un ano desenvolvendo o xogo sen recibir un só euro. Aproveitei que quedei no paro para rematalo, pero o noso estudo aínda non existe a nivel fiscal por temas de cartos”, confesa Torres. Se as vindeiras actualizacións teñen boa acollida, o obxectivo é formalizar a empresa.
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