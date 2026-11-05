La demora del Concello de Ourense para pagar crece a 123 días

El caos financiero del Concello de Ourense alcanza nuevos extremos, consolidando a la administración local como un lastre para sus proveedores. Según el último informe interno de Tesorería, del mes de septiembre de 2026, el periodo medio de pago a proveedores de la entidad se ha disparado hasta los 123,59 días. La gravedad de este atasco se hace evidente al comprobar su evolución en el último año: el Concello cerró septiembre de 2025 con una demora de 57,76 días en los pagos. Es decir, en solo doce meses, la inacción municipal ha más que duplicado el tiempo de espera de las empresas.

Estas cifras constatan que el consistorio tarda en la actualidad más de cuatro meses en abonar sus facturas, un retraso que, como advierte Tesoreríal, incumple sistemáticamente los plazos establecidos por la ley estatal de medidas de lucha contra la morosidad -que marca un máximo de 30 días-.

Al finalizar septiembre, el volumen económico de las operaciones que se encontraban pendientes de pago ascendía a 29,03 millones de euros, casi una cuarta parte de todo el presupuesto municipal para este 2026. Frente a este agujero, la capacidad de abono de la administración local resultó completamente insuficiente: durante ese mes, el Concello apenas logró dar salida a pagos por valor de 3,66 millones.

Como complemento a esta abultada deuda ordinaria, la contabilidad paralela del Concello agrava aún más la situación. Esta nueva alerta de la tesorería local llega justo después de que el Ministerio de Hacienda aflorase que el consistorio cerró el primer semestre de este año con un récord en su cuenta 413, el cajón de sastre donde se acumulan los gastos irregulares o sin consignación presupuestaria. Había más de 22,25 millones de euros amontonados en esa cuenta extrajudicial -la cifra más alta jamás registrada a esas alturas del ejercicio-. La administración de Jácome se confirma de nuevo como capital española más morosa.

Queda ahora por ver si el Concello será capaz de terminar el año rebajando estos tiempos, ya que a principios de octubre consiguió liberar crédito y aprobar el presupuesto.