Denuncia una violación continuada en Xinzo y en el juicio duda sobre si hubo consentimiento

Casi dos años después de una denuncia que envió al novio de su madre a prisión preventiva, la fina línea del consentimiento ha dado un vuelco radical al proceso judicial. La Audiencia Provincial de Ourense acogió ayer a puerta cerrada el juicio contra Nilson E.J.S., acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja el 11 de noviembre de 2024 en el domicilio familiar de Xinzo de Limia.

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Sin embargo, la vista oral ha pivotado sobre la ambigüedad: la joven, que ya había dado un paso atrás retirándose como acusación particular semanas antes del juicio (22 de septiembre), ha declarado en el plenario que no puede asegurar que las relaciones sexuales mantenidas aquella mañana fueran inconsentidas.

El acusado admtitió que los encuentros sexuales (dos con penetración y otro con sexo oral) se produjeron en la franja de once a una del mediodía. No obstante, ha sostenido en todo momento su inocencia alegando que las relaciones fueron plenamente consentidas, añadiendo como contexto a la situación que él había trasnochado la noche anterior.

Este giro de 180 grados ha sido la piedra angular sobre la que la defensa ha cimentado su petición de libre absolución, en línea con su escrito de conclusiones provisionales. El abogado defensor ha basado su argumentación final en la manifiesta falta de persistencia en la incriminación por parte de la denunciante y en lo inconsistente de su testimonio actual. Además, la defensa subrayó la total ausencia de corroboraciones periféricas, como la inexistencia de lesiones físicas, que pudieran acreditar objetivamente que se produjo un episodio de violencia sexual.

Por contra, la fiscal se mantuvo firme, sin rebajar su petición de condena. La fiscal ha anclado su postura en la solidez de lo que la perjudicada declaró en la fase de instrucción. Según recoge el sumario judicial, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2024, cuando el procesado supuestamente entró en la habitación de la joven mientras ella se disponía a desayunar y, espetándole “hoy te toca”, la forzó en varias ocasiones haciendo caso omiso a sus negativas. El relato inicial, que la representante pública considera plenamente válido para enervar la presunción de inocencia, incluía episodios de gran intimidación, como el uso de una botella de plástico con filo cortante en el cuarto de baño para someterla.

Para el Ministerio Público, el relato que la joven ofreció hace casi dos años fue coherente, detallado y contó con indicios periféricos suficientes que hoy la defensa niega, destacando especialmente la declaración de la amiga que acudió a socorrerla ese mismo día y que la encontró muy pálida, temblando y con los ojos hinchados. Por ello, y pese a las dudas actuales de la víctima sobre la falta de consentimiento, la fiscal mantiene su solicitud de 14 años de prisión para el acusado y 10 años de libertad vigilada. El caso quedó visto para sentencia.