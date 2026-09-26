El relato de una humillación tras una violación grupal en Ourense: 20 euros y abandonada en la calle

El relato de la joven de 19 años víctima de una violación grupal ratificó ante la jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense la declaración prestada ante la UFAM de la Policía Nacional aportando un testimonio detallado sobre la brutal agresión sufrida el 23 de mayo.

La víctima sospecha que fue sometida a sumisión mediante la administración de sustancias estupefacientes. Según su testimonio, los primeros síntomas de adormecimiento comenzaron tras mantener relaciones sexuales consentidas con uno de los investigados, José Alberto D.L.C.M., alias “El Gordo”, en el pub Kinley de la calle Ervedelo. También sospecha que pudo difundir ese encuentro porque le vio manipular el móvil y hablar con otras personas. Posteriormente, se desplazaron al club Top Secret, en el barrio de O Pino, donde la joven aceptó una consumición que dejó sin vigilancia por un momento al salir a fumar, perdiendo poco después la noción del espacio y del tiempo. La camarera del local, que ya declaró ante la instructora, aseguró que no voy a nadie echarle nada en su bebida.

Cuatro hombres

Durante ese lapso de inconsciencia, la víctima solo conserva un recuerdo fugaz y traumático: despertó momentáneamente, desnuda y boca abajo sobre una cama en una de las habitaciones del local. En ese instante de lucidez, relata que Luis Miguel y Sebastián la estaban agrediendo sexualmente de forma simultánea y en contra de su voluntad. Junto a ellos se encontraba un tercer individuo, un varón de unos 60 años y pelo grisáceo, totalmente desnudo y que aún no ha sido identificado.

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La joven destaca que El Gordo se encontraba presente en la misma estancia, de pie y vestido, y que abandonó la habitación justo en el momento en que ella abrió los ojos.

La víctima no volvió a recuperar el conocimiento hasta las cinco de la tarde de ese mismo día, cuando se descubrió sentada sola en unos escalones en el exterior del Top Secret, profundamente aturdida, dolorida, con diversas magulladuras y sin su ropa interior.

En ese estado logró avisar a dos amigos, quienes alertaron al 112 y requirieron una ambulancia para su traslado a Urgencias del CHUO. Allí, la exploración médica forense corroboró la gravedad del episodio: además de rojeces, una lesión en el cuello y una marca de mordedura en la espalda, el forense constató una pequeña lesión en la zona vaginal a la entrada de la uretra y halló un billete de 20 euros enrollado e introducido en el interior de su vagina.

Los encarcelados seguirán en prisión

Por otra parte, la Audiencia de Ourense ha ratificado la prisión provisional para Luis Miguel F. S., uno de los investigados por la presunta agresión sexual en grupo a una joven de 19 años. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación que interpuso su abogada alegando que su cliente no participó en ese grave delito.

La resolución judicial se enmarca en la investigación de unos hechos ocurridos en un local after de la ciudad a finales de mayo. Según relató la víctima, de 19 años, sufrió un episodio de sumisión química antes de ser objeto de la violación múltiple. El Instituto Nacional de Toxicología confirmó la presencia de múltiples restos biológicos y un cóctel de sustancias tóxicas en el organismo de la joven, cuyo cuerpo también presentaba diversas contusiones y mordeduras fruto del ataque.

En la actualidad, la causa judicial mantiene a tres hombres investigados. Junto a Luis Miguel F. S. y Sebastián Andrés B. -ambos en prisión provisional-, se encuentra imputado José Alberto D. L. C. M., conocido como “El Gordo”, quien permanece en libertad con medidas cautelares.

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La investigación sigue además el rastro de un cuarto varón implicado, de unos 60 años, que según el testimonio de la chica se encontraba desnudo en la habitación, pero que por el momento no ha podido ser identificado ni localizado. Para fundamentar el rechazo a la libertad de Luis Miguel F. S., la Audiencia argumenta que las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión el pasado mes de mayo no se han modificado. El tribunal señala que se mantienen plenamente los indicios racionales de criminalidad en su contra y subraya que existe un “evidente riesgo” de que el imputado se sustraiga a la acción de la Justicia, teniendo en cuenta la gravedad de las penas a las que se enfrenta por este tipo de delitos.

Esta última decisión judicial se suma a la resolución dictada a principios de julio que afectó a Sebastián Andrés B., quien tampoco admite el delito. En aquella ocasión, la Sala rechazó el recurso de su abogada y confirmó que debía permanecer privado de libertad, destacando “la existencia de indicios suficientes” para sostener que Sebastián participó en la agresión sexual grupal.

La magistrada ponente avaló el testimonio judicial de la joven, considerándolo “muy detallado, sólido, creíble y sin contradicciones”, respaldado objetivamente por el informe médico forense emitido horas después del suceso, que acreditaba las lesiones y el intento de defensa de la víctima.

Para mantener en prisión a Sebastián Andrés, el auto destaca “el elevado riesgo de fuga”, al enfrentarse a penas que oscilan entre los 12 y los 15 años, y carecer de arraigo familiar o social cualificado. Además, pesó en su contra su historial policial: le constan detenciones previas por agresión sexual e infracción de la ley de extranjería, así como por quebrantamiento de condena.

Finalmente, en su última resolución referida a Luis Miguel, el magistrado ponente insta al juzgado a que tramite con celeridad las diligencias penales, con el objetivo de propiciar cuanto antes la celebración del juicio que permita esclarecer los hechos.