MÍNIMAS DE 27º EN LAS CLASES
Denuncian temperaturas de hasta 40 ºC en centros educativos de Ourense, lo que puede afectar al rendimiento
MÍNIMAS DE 27º EN LAS CLASES
La organización Greenpeace ha denunciado las elevadas temperaturas registradas en centros educativos de Ourense, donde cámaras termográficas han detectado condiciones térmicas de calor. El estudio realizado en un instituto de Ourense muestra que las temperaturas mínimas en las aulas rondan los 27 ºC, un nivel que se sitúa en el límite legal establecido para trabajos sedentarios. Además, en zonas exteriores como los patios, las áreas sin sombra superan los 40 ºC.
La organización alerta de que el calor extremo afecta directamente al rendimiento escolar, que comienza a disminuir a partir de los 24 ºC, y pone en riesgo la salud de los menores, especialmente vulnerables a golpes de calor, deshidratación y estrés térmico.
Greenpeace reclama medidas urgentes de adaptación climática en los centros educativos, como la climatización eficiente y la naturalización de los patios, para reducir la exposición a temperaturas extremas y mejorar las condiciones de aprendizaje.
Expertos sanitarios y organismos como la Asociación Española de Pediatría y UNICEF ya han advertido de la necesidad de actuar ante el aumento de episodios de calor, que se han intensificado y alargado en los últimos años debido al cambio climático.
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