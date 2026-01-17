Dermatología se traslada al Santa María Nai con instalaciones renovadas

Las consultas Servicio de Dermatología del CHUO se mudan al Santa María Nai. Este cambio entrará en efecto con una nueva área amplia y funcional, ubicada en el sótano del edificio. El traslado supone una reorganización completa de la actividad asistencial de la especialidad, que pasa a concentrarse en un espacio diseñado “específicamente para mejorar la atención a los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales” según han indicado desde el Hospital.

Además, el traslado desde el Centro de Especialidades de la calle Concello liberará espacios donde se trasladará, de forma provisional, la actividad del Centro de Salud Nóvoa Santos.

La nueva área asistencial dispone de seis consultas médicas, una consulta de enfermería, una sala de curas y espacios específicos para fototerapia y terapia fotodinámica. Las consultas de Dermatología se sitúan junto a las de Traumatología, cuya sala de espera ha sido también renovada y ampliada. Este espacio común contará pantallas de gestión de turnos y aseos adaptados.

El Servicio de Dermatología del CHUO cuenta actualmente con seis facultativos, dos médicos internos residentes y seis profesionales de enfermería. Su labor abarca la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, el pelo y las uñas, así como el manejo de lesiones tumorales, inflamatorias, infecciosas o autoinmunes.

Durante el año 2025, el servicio atendió más de 22.000 consultas externas, realizó cerca de 400 intervenciones quirúrgicas, más de 1.100 procedimientos de cirugía mayor ambulatoria y alrededor de 1.600 sesiones de fototerapia.