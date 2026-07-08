Dónde desayunar en Ourense: brunch y desayunos con chispa y solera
Las vacaciones y dejar atrás la dictadura del horario laboral invita a muchos ourensanos a olvidarse del típico café de oficina y prepararse para descubrir espacios con alma que despiertan los sentidos. Te contamos dónde desayunar en Ourense.
El verano en Ourense se disfruta a ritmo lento y con un buen desayuno por delante. Nada mejor que visitar cinco cafeterías que ofrecen los más deliciosos platos y especialidades para comenzar con la mejor energía estos días estivales. Es el momento perfecto para saborear la gastronomía matutina sin las prisas cotidianas del resto del año.
Para inaugurar las mañanas con un auténtico homenaje, La Cuca Brunch (Ourense), en el Parque de San Lázaro, es el lugar idóneo. Su terraza invita a devorar sin prisa desde golosas tortitas y gofres con huevos benedictinos hasta bagels y filloas rellenas, todo en un ambiente de lo más acogedor. Un rincón ideal para los amantes del dulce y el salado.
Si la prioridad es el café de nivel y un desayuno opíparo en el que no falte de nada a gusto del cliente, el refugio perfecto contra el calor del centro es Pacífico (Ourense). Esta cafetería de Pena Trevinca convierte la primera taza del día en un ritual místico, maridando sus impecables extracciones con repostería casera diaria excepcional y tostadas en pan de masa madre con ingredientes de primera. Su propuesta es un deleite para los paladares más exigentes.
Para los que buscan la autenticidad del barrio, la Cafetería Gabbana (Ourense), en la Avenida de Zamora, destaca por su desayuno tradicional impecable. Su zumo de naranja recién exprimido y el trato de sus camareros, que siempre reciben al cliente con pinchos y bollería fresca, la convierten en una parada de lo más reconfortante para empezar la jornada con una sonrisa.
Por su parte, la Cafetería O Lóstrego (Ourense) aporta la chispa eléctrica y moderna al circuito matutino. Su propuesta es pura frescura veraniega: boles saludables, tostadas creativas y un café excelente que te carga las pilas de golpe en un local lleno de magnetismo y buena música. Una alternativa vibrante para las mañanas de calor.
La cafetería Novo América (Celanova), es una parada obligatoria en esta parte de la provincia. Nada supera la experiencia de sentarse en su terraza tras un paseo monumental matutino para saborear sus crujientes y famosos churros o un buen trozo de bica.
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