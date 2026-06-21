El bar Lóstrego ofrece desayuno y tapeo dinámico con eventos y cocina internacional

El bar Lóstrego se consolida como un punto de encuentro clave en la ciudad gracias a una propuesta que combina el formato tradicional con la innovación constante. Abierto desde primera hora de la mañana, el local cubre desde desayunos hasta el tapeo nocturno. Su cocina destaca por alternar raciones clásicas (chipirones, gambas o criollos) con sorpresas internacionales que van rotando, como empanadillas colombianas, tequeños o coxinhas brasileñas. El fin de semana el ambiente se transforma con música y copas. El establecimiento se ha convertido en un espacio polivalente ideal para ver el fútbol, celebrar eventos privados o disfrutar de citas temáticas como sus noches de karaoke o de coches.

Dirección: Ramón Piñeiro, 1, Ourense

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a cierre y sábados desde las 8:00