21 DE JUNIO
Hoy empieza el verano con temperaturas que pueden superar los 40 grados

El bar Lóstrego ofrece desayuno y tapeo dinámico con eventos y cocina internacional

VIDA

El bar Lóstrego se ha convertido en un espacio polivalente ideal para celebrar eventos privados o disfrutar de sus noches temáticas. En el bar se puede disfrutar de los desayunos hasta el tapeo nocturno, ofreciendo una variedad en su carta

John Heyder, del bar Lóstrego.
John Heyder, del bar Lóstrego. | Cedida

El bar Lóstrego se consolida como un punto de encuentro clave en la ciudad gracias a una propuesta que combina el formato tradicional con la innovación constante. Abierto desde primera hora de la mañana, el local cubre desde desayunos hasta el tapeo nocturno. Su cocina destaca por alternar raciones clásicas (chipirones, gambas o criollos) con sorpresas internacionales que van rotando, como empanadillas colombianas, tequeños o coxinhas brasileñas. El fin de semana el ambiente se transforma con música y copas. El establecimiento se ha convertido en un espacio polivalente ideal para ver el fútbol, celebrar eventos privados o disfrutar de citas temáticas como sus noches de karaoke o de coches.

  • Dirección: Ramón Piñeiro, 1, Ourense
  • Horario: Lunes a viernes de 7:00 a cierre y sábados desde las 8:00

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