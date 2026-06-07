Desayunos, hamburguesas de autor y sushi en el Muro del Malecón

El Muro del Malecón cumple seis años en O Barco consolidado como un referente hostelero en la zona destacando por su versatilidad, con desayunos matutinos y servicio de cafetería hasta una elaborada propuesta gastronómica nocturna. Uno de los grandes atractivos del local es su amplia terraza, ubicada en pleno Malecón, y un gran tamaño interior gracias a sus últimas reformas.En el apartado gastronómico, el Bar Paseo se ha especializado en las noches con una propuesta diferencial centrada en el sushi y las hamburguesas de autor. Toda su carta nocturna está disponible también a través de su servicio a domicilio.

Dirección: Paseo del Malecón, 23, O Barco

Horario: Lunes: de mañana / Cierra martes / Miércoles a viernes: 09:00-14:00 y 17:00-cierre / Fin de semana: desde las 10:00