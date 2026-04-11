Despegaron en el Campus de Ourense y ahora están más cerca del espacio

Hace apenas unos años estudiaban en el campus de Ourense. Hoy trabajan en la Agencia Espacial Europea, en el sector de los satélites y en la industria aeronáutica. Cinco exalumnos de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio regresaron a las aulas durante el III Foro Alumni para explicar su trayectoria profesional a los estudiantes que están ahora en la aulas.

Representando la primera promoción de la titulación, que finalizó sus estudios durante la pandemia, Marco Casanova relató cuál es su labor en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la Agencia Espacial Europea, donde diseña y ejecuta maniobras para misiones espaciales como Gaia, EarthCARE o BIOMASS.

Tras varios años en Francia controlando satélites para EUMETSAT, donde monotorizan el tiempo, el clima y los fenómenos ambientales, Sara Rodrígiuez dirige ahora el equipo de operaciones satelitales en la empresa Alén Space, en Nigrán. “Lidero un equipo de cinco persoas e encargándome de todas as operacións satelitais da empresa”, explicó.

Por su parte, Enrique Aldao optó por el ámbito académico. Este egresado es investigador posdoctoral en el grupo Aerolab de la UVigo, participando en proyectos internacionales tras varias estancias en centros europeos. Recibió además varios reconocimientos como el Premio Espazo 2024 (Enaire).

Belén Ayude, de la segunda promoción. Ejerce como diseñadora de estructuras en Airbus Defence and Space, trabajando en componentes para el Eurodrone, el Eurofighter y modelos comerciales como el Airbus A320. Finalmente, Marcos Burgo, de la tercera promoción, compartió su experiencia desde Linz (Austria). Allí trabaja como ingeniero de soporte en la empresa Convergent Science, donde se encarga de realizar simulaciones de motores de combustión tras haberse especializado en combustión de hidrógeno.

Estas cinco historias confirman que el talento formado en Ourense vuela cada vez más alto.