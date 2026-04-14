El cabecilla de los robos en iglesias suma otra condena

El considerado cabecilla de la red criminal que saqueó iglesias en la comarca de Carballiño durante 2022, Jacobo J.R., sumó este lunes un nuevo revés judicial: una condena por incumplir cuatro de los 20 días de trabajos en beneficio de la comunidad que le fueron impuestos por un delito de tráfico, también en 2022.

Esta nueva sentencia se añade a su ya abultado expediente, marcado por su reciente paso por el banquillo de la Audiencia de Ourense por la oleada de robos de arte sacro.

Jacobo admitió en la Sección Penal de Ourense (Plaza 1) el incumplimiento de una pena de trabajos comunitarios por un delito contra la seguridad vial. Aceptó, tras un acuerdo con la Fiscalía, 18 meses y un día, con una cuota diaria de tres euros por un quebrantamiento de condena, con la agravante de reincidencia. Ya había sido condenado por por un delito similar en 2021, tal como explicó la jueza en la sala de vistas a la hora de explicarle el acuerdo que había aceptado.

El pasado 4 de marzo, la Audiencia de Ourense lo sentenció a dos años de prisión mediante un acuerdo de conformidad por un delito continuado de robo con fuerza. Cabe destacar que, en la actualidad, Jacobo ya se encontraba recluido en la cárcel de A Lama cumpliendo otra sentencia por robo.