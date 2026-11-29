Firmaron un contrato de compraventa por 5.000 euros, pero el comprador pagó en realidad 8.000 y ahora el vendedor tendrá que devolver hasta el último euro tras romperse el motor a los pocos kilómetros. Así lo establece una sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que anula la operación y desmonta el intento de rebajar el precio sobre el papel para pagar menos impuestos.

El conflicto arrancó el 2 de julio de 2023, cuando el demandante adquirió un turismo de segunda mano con más de 16 años de antigüedad y cerca de 200.000 kilómetros en el marcador. Sin embargo, apenas pudo disfrutarlo: tras recorrer 1.873 kilómetros, el automóvil empezó a presentar severos problemas de combustión, fallos en el medidor de masa de aire y alteraciones en el régimen de ralentí. Al llevar el coche a un taller especializado y desmontar la mecánica, los técnicos confirmaron un grave defecto interno de engrase en el cigüeñal y los casquillos de biela que hacía el vehículo inservible e inseguro para circular por riesgo de gripaje. La única solución pasaba por sustituir el motor entero, una reparación cuyo coste superaba el dinero pagado por el propio coche.

Ante la negativa del vendedor a asumir el arreglo o deshacer el trato, el comprador acudió a los tribunales. Aunque la Sección de Instancia (plaza 1) de Ourense desestimó inicialmente la demanda en febrero de 2025, la Audiencia Provincial ha revocado por completo aquel fallo aplicando la doctrina del “aliud pro alio” (entregar una cosa distinta a la pactada).

Los magistrados sostienen que, pese a tratarse de una venta entre particulares sin aplicación de la normativa de consumo, la magnitud del defecto previo frustra por completo la finalidad para la que se compró el vehículo y constituye un incumplimiento contractual objetivo.

La sala recuerda que haber pasado la ITV días antes de la venta no libra al vendedor de responder por fallos graves

Durante el juicio, el vendedor intentó eludir su responsabilidad alegando que el turismo había superado sin problemas la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) apenas tres semanas antes de la entrega y asegurando que actuó de buena fe al desconocer el daño. La Sala rechaza ambos argumentos de plano. Por un lado, recuerda que la ITV es una revisión genérica de seguridad en la que no se desmonta el motor para inspeccionar su interior; por otro, aclara que la responsabilidad por entregar un bien inutilizable es objetiva, por lo que el vendedor responde igualmente aunque ignorara la avería y pese a las cláusulas del contrato que limitaban su responsabilidad al dolo.

El detalle más llamativo de la resolución llega al fijar la devolución del dinero. Pese a que en el contrato figuraban 5.000 euros, el comprador aportó el anuncio publicado en internet y las conversaciones de teléfono mantenidas con el vendedor a través de la aplicación WhatsApp, acreditando que el pago real fue de 8.000 euros.

La Audiencia admite abiertamente que escriturar un importe menor es una “costumbre” en el mercado de ocasión para rebajar la carga fiscal, pero advierte de que esa maniobra no impide restituir el importe real abonado. Así, declara resuelto el contrato: el comprador devolverá el coche roto y el vendedor reintegrará los 8.000 euros íntegros, más 130,68 euros por el desmontaje en el taller, los intereses legales y todas las costas del juicio.