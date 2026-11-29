Sostiene Aloysius que existen enfermedades que portan en sus nombres las huellas de la historia. El pie de trinchera es una de ellas. Su definición nos transporta inevitablemente a la Primera Guerra Mundial, donde miles de soldados soportaron durante días, incluso semanas, con los pies sumergidos en el barro, el agua fría y la humedad, sin posibilidad de secarlos ni de cambiarse de calzado. Muchos acabaron sufriendo lesiones necróticas, gangrena e incluso amputaciones.

Un siglo después, aquella patología se desarrolla en nuevos escenarios y con otros protagonistas, los prójimos que se embarcan en pateras para atravesar los mares en la procura de una vida mejor. De ahí la popularización del “pie de patera”, una advertencia sobre determinadas enfermedades que no desaparecen, sino que simplemente cambian de contexto.

Desde el punto de vista médico, el término más exacto es el de pie de inmersión o lesión por frío no congelante, una patología ocasionada por la exposición prolongada de los pies al frío y a la humedad, sin que necesariamente exista congelación. El agua, especialmente cuando está fría, favorece la pérdida de calor y desencadena una respuesta de vasoconstricción: los vasos sanguíneos se estrechan y disminuye el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Si esta situación es sostenida, aparecen lesiones en la piel, los vasos y los nervios.

Donde había barro ahora hay agua de mar fría, mezclada con gasolina, orina y heces. En ambos casos, el frío, la humedad, la inmovilidad y la imposibilidad de cambiarse los calcetines o secarse los pies pueden desencadenar el mismo proceso.

Al principio puede haber entumecimiento, hormigueo y pérdida de sensibilidad. Después aparecerán el dolor, la hinchazón y los cambios de coloración en la piel; y además, en los casos más graves, las ampollas, las úlceras y la necrosis. Paradójicamente, cuando los pies comienzan a recuperar la circulación, el dolor podrá hacerse especialmente intenso.

La diferencia biográfica entre un soldado atrapado en el frente y una persona obligada a pasar horas o días en una embarcación precaria es evidente, pero no lo es tanto desde el punto de vista fisiopatológico. Donde había barro ahora hay agua de mar fría, mezclada con gasolina, orina y heces. En ambos casos, el frío, la humedad, la inmovilidad y la imposibilidad de cambiarse los calcetines o secarse los pies pueden desencadenar el mismo proceso.

La prevención parece sencilla: mantener los pies secos, cambiar los calcetines, utilizar un calzado adecuado y evitar la exposición prolongada al frío y la humedad. Sin embargo, ¿cómo hacerlo cuando se lucha en trincheras embarradas o se surcan mares y océanos en botes sin las más mínimas condiciones de seguridad?

Quizá por eso el término “pie de patera” se extiende más allá del especifico interés médico. Nos transporta a una realidad donde la vulnerabilidad social es asimismo biológica. Los pies, esas estructuras anatómicas a las que apenas prestamos atención mientras funcionan, nos relatan las penurias de la guerra, la pobreza, la desbandada y la desesperación.

Al final, entre el barro de unas zanjas enfangadas y el agua sucia estancada en un cayuco existen más semejanzas de las que imaginamos. Y en este caso, quienes más necesitan proteger sus maltrechos cuerpos son precisamente quienes menos posibilidades tienen de hacerlo.