Se acabó la campaña electoral. Atrás quedan los mítines, los debates, las promesas y los reproches. Ahora solo queda esperar al recuento de las urnas, bien entrada la noche de este domingo, para conocer quién tendrá la responsabilidad de gobernar España durante los próximos cuatro años. Quien consiga formar Gobierno recibirá un país profundamente polarizado y con importantes problemas económicos y sociales. Una herencia que dista mucho del relato triunfalista que Pedro Sánchez ha tratado de vender durante toda la campaña. Porque detrás de las cifras de crecimiento y de los anuncios oficiales hay una realidad mucho menos complaciente: una deuda pública que ha aumentado en casi 600.000 millones de euros desde que llegó al poder, una pobreza que sitúa a España entre los países más castigados de la Unión Europea, una inflación que sigue erosionando los bolsillos y un desempleo que continúa siendo uno de nuestros grandes problemas.

La factura no desaparecerá cuando se cierren las urnas. La tendrá que asumir el próximo Ejecutivo, sea cual sea su signo político.

A ello se suma una crisis que impide comprar o alquilar vivienda a precios asequibles, donde el salario más habitual ronda los 1.500 euros y los servicios públicos e infraestructuras acumulan deterioro por falta de inversión. Y todo esto sucede mientras la recaudación tributaria ha batido récords año tras año, donde han llegado miles de millones de euros procedentes de los fondos europeos que, además, están ahora bajo la lupa de la Fiscalía Europea. España se enfrenta también a un posible procedimiento por déficit excesivo, mientras el Gobierno, de forma absolutamente irresponsable, ha utilizado los últimos consejos de ministros para comprometer más gasto público.

La factura no desaparecerá cuando se cierren las urnas. La tendrá que asumir el próximo Ejecutivo, sea cual sea su signo político. Sánchez deja comprometidos recursos y obligaciones que condicionarán el margen de actuación de quien tenga que gobernar y que pueden convertir muchas de las promesas electorales en papel mojado. Por eso, tras cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, resulta imprescindible la auditoría completa e independiente del gasto público que ha anunciado Alberto Núñez Feijóo. Las urnas decidirán quién ocupa La Moncloa. Pero, gane quien gane, tendrá por delante la ímproba tarea de poner orden en las cuentas, reactivar la economía y devolver a los españoles confianza en el futuro.