La Diócesis de Ourense adelanta la celebración del Corpus al 4 de junio

La visita del papa León XIV a Madrid, agendada para el 7 de junio, ha obligado a la Diócesis de Ourense a adelantar la celebración de la tradicional procesión de Corpus Christi para el día 4, con el fin de garantizar la participación de todos aquellos feligreses que quieran asistir al encuentro papal.

Celebraremos la Misa Estacional en la Catedral y, a continuación, la solemne procesión por el entorno de la Basílica, finalizando con la Bendición con el Santísimo Sacramento a todos los fieles y a la ciudad desde la escalinata de San Martín"

Así lo ha explicado en una carta abierta el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, quien ha situado la celebración en el día 4 de junio. “Ese día”, escribe Lemos, “a las 19,00 horas, celebraremos la Misa Estacional en la Catedral y, a continuación, la solemne procesión por el entorno de la Basílica, finalizando con la Bendición con el Santísimo Sacramento a todos los fieles y a la ciudad desde la escalinata de San Martín”.

La decisión tomada por Lemos tendrá su particular “efecto dominó” en las parroquias de la cuidad, pues el obispo pide a los sacerdotes “que supriman las celebraciones para que tanto el clero como los religiosos y demás fieles laicos puedan participar en esta celebración”. El obispo exhorta también a las cofradías de la ciudad “que deben participar en este evento portando sus estandartes e insignias representativas”.

Facilitar el seguimiento

Otra de las peticiones de Lemos a sus párrocos es que ajusten el 7 de junio los horarios de culto para que los fieles puedan seguir la visita papal a través de los medios de comunicación.