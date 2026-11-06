La diócesis recupera fieles, pero cae la aportación económica a la Iglesia

La Diócesis de Ourense presentó en Celanova su Memoria de Actividades correspondiente al año 2025, donde se ofrece una radiografía de las actividades de la Iglesia durante el último año. Los registros eclesiásticos han dejado una doble vertiente: se ganan fieles (259.000 ourensanos se identifican como católicos), pero la participación en los sacramentos continúa con una tendencia a la baja desde la postpandemia, con algunos incluso registrando cifras peores a cuando se vivían limitaciones debido a los confinamientos.

Los 125 matrimonios del año pasado son el “suelo” de Ourense, pues en 2021, aún con limitaciones, se llegó a los 147 enlaces

Las cifras de 2025 reflejan 680 bautizos y 732 primeras comuniones. Las parroquias ourensanas anotaron, a mayores, 450 confirmaciones y 125 matrimonios. Este último dato es el “suelo” de Ourense, pues en 2021, aún con limitaciones, se llegó a los 147 enlaces.

La asistencia a las eucaristías dominicales congregó a 55.000 fieles, una cifra que lleva repitiéndose desde 2022. El número de sacerdotes alcanzó la cifra de 232, tres más que el año pasado; junto a 256 religiosos y 58 misioneros.

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Si ampliamos el análisis al último lustro, encontramos una tendencia descendente. En los años 2021 y 2022 la cifra de católicos se mantenía en las 262.035 personas, alcanzando su nivel más bajo en 2024 (258.600 fieles). La evolución de los sacramentos presenta también una curva descendente sostenida tras el volumen máximo registrado hace tres años -el año 2022-, donde se concentró la participación acumulada por las restricciones sanitarias. Ese año la Diócesis sumó 854 bautizos, 1.065 comuniones y 214 bodas. A partir de ese momento, los registros bajan anualmente.

Especialmente sangrante es el caso de aquellos relacionados con la juventud y la adolescencia. Las confirmaciones son, en 2025, un 44,5% inferiores a las registradas en 2021, mientras que las primeras comuniones han descendido por encima del 30%.

Contribución exterior

El año 2025 será recordado también por ser la primera vez que los fondos proporcionados por el mecanismo de solidaridad de la Conferencia Episcopal Española -denominado Asignación Tributaria- superaron a la contribución de los fieles ourensanos, al recaudar 5,78 millones de forma directa, pero necesitar de fuera 5,93 millones.

Es también la primera vez que las contribuciones del católico ourensano bajan de la barrera de los seis millones de euros, complementándose las cuentas con 1,13 millones de euros procedentes del patrimonio y otras actividades.

Segundo mejor dato de visitas en la Catedral

La memoria de actividades de la Diócesis también incluye el papel de la catedral de Ourense como recurso turístico. Los 43.325 visitantes que pasaron por el templo en 2025 son el segundo mejor dato del último lustro, aunque 3.000 por debajo de 2024, rompiendo así la tendencia creciente que se había vivido tras la pandemia.

En cuanto al origen de las visitas, la fuerza del turista nacional baja desde el 92% en 2022 hasta el 81,5% registrado en 2025, incrementándose con fuerza los visitantes llegados desde Portugal o los Estados Unidos (un 4,2%).