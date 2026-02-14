ESPACIOS Y RECURSOS
La Diputación de Ourense se orienta hacia el turismo familiar
ESPACIOS Y RECURSOS
La Diputación de Ourense, a través del Inorde, ha puesto en marcha la elaboración de un catálogo de experiencias destinadas al turismo familiar englobadas en ocho bloques: Actividades con Animales, Rutas y Naturaleza, Agua y Ocio acuático, Patrimonio y Cultura, Aventura y Deportes, Gastronomía Local, Eventos y Festivales, y Actividades Educativas.
Formarán parte dunha estratexia de marketing dixital que inclúe un catálogo en tres idiomas (galego, castelán e inglés) e a integración na Plataforma Intelixente de Destinos (PID)”
La convocatoria está abierta a emprendedores, autónomos, microempresas y entidades públicas que se encuentren desarrollando ya actividades turísticas que puedan desarrollarse como “turismo familiar”, limitando por el momento el área de actuación a los concellos integrados en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), que ahora mismo implica a Arnoia, Bande, Boborás, Baños de Molgas, Cortegada, Cenlle, Castrelo de Miño, O Carballiño, Leiro, Lobios, Monterrei, Muíños, Punxín, Ribadavia, Verín, Allariz y Castro Caldelas.
Las propuestas recibidas “formarán parte dunha estratexia de marketing dixital que inclúe un catálogo en tres idiomas (galego, castelán e inglés) e a integración na Plataforma Intelixente de Destinos (PID)”, señalan desde el ente provincial indicando como ejemplos “un produto de experiencia turística familiar xa creada, ou roteiro familiar, ou espazo natural, susceptible de ser comercializada”.
Esta iniciativa de turismo familiar era presentada por la Diputación en la feria madrileña de Fitur, empleando la Gladiator Race infantil de Muíños como uno de los ejemplos a seguir. La comercialización de estos espacios implican que deben estar en condiciones adecuadas, ser adecuados a las necesidades de las familias y poder ser “reservados ou autoguiados”, según indicaba la Diputación de Ourense.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESPACIOS Y RECURSOS
La Diputación de Ourense se orienta hacia el turismo familiar
CALLES CERRADAS Y EN OBRAS
Alto riesgo para el tráfico en Ourense durante los Entroidos
Lo último
SUBIDA DOS CARROS
Maceda prepara su gran cita con los felos