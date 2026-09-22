DIPUTACIÓN DE OURENSE
La Diputación prevé 20 millones para el plan CooperOU 2027
DIPUTACIÓN DE OURENSE
La Diputación de Ourense ha introducido una serie de cambios de cara al Plan CooperOU 2027, en el que se limitan el número de proyectos subvencionables que cada concello o entidad podrá presentar para ser financiados conjuntamente con el ente provincial.
Según informaba la vicepresidenta de la Diputación, Marta Nóvoa, el próximo año los participantes podrán aspirar a un máximo de ocho subvenciones por entidad, de las cuales al menos un 40% deberá reservarse obligatoriamente para inversiones. De esta manera “blíndase ademais unha maior flexibilidade no gasto corrente ao permitir definir o seu obxecto de xeito amplo para axilizar a xustificación”, señalaba Nóvoa durante una sesión informativa, donde se repasaron los avances del CooperOU y se fijaron las líneas para la próxima edición, la última antes de las elecciones municipales.
O Plan proporcionou fondos estables, directos e transparentes, permitíndolle aos xestores municipais facer unha planificación e previsión rigorosa dos seus proxectos no tempo"
En dicha sesión informativa, donde representantes de los órganos económicos provinciales acompañaron a la vicepresidenta, se hizo hincapié en la necesidad de agilizar las justificaciones actuales y evitar retrasos o incidencias. Al mismo tiempo, Marta Nova resaltó que el plan de inversiones provincial ha proporcionado a los concellos “fondos estables, directos e transparentes, permitíndolle aos xestores municipais facer unha planificación e previsión rigorosa dos seus proxectos no tempo”, y alcanzado los 74 millones de euros desde su primera edición.
Hai algúns concellos que presentan proxectos moi pequeniños, pero un proxecto de 5.000 euros dá prácticamente o mesmo traballo administrativo ca un proxecto de de 70-80.000 euros"
También el presidente de la Diputación, Luis Menor, defendió esa limitación de propuestas explicando que “hai algúns concellos que presentan proxectos moi pequeniños, pero un proxecto de 5.000 euros dá prácticamente o mesmo traballo administrativo ca un proxecto de de 70-80.000 euros. Trátase tamén de axilizar, mellorar ou facilitar a a súa xustificación”, una agilidad que el ente provincial necesita para que el reparto de fondos sea efectivo.
Menor también adelantó que su equipo de gobierno ya trabaja en una nueva modificación de crédito para incrementar los fondos del plan, y que prevén llevarla a pleno en el mes de octubre. Su intención es llegar a los 20 millones de euros acordados con el resto de fuerzas políticas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DIPUTACIÓN DE OURENSE
La Diputación prevé 20 millones para el plan CooperOU 2027
Lo último