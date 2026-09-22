Los beneficios de reducir concellos

Queremos manifestar nuestro agradecimiento y satisfacción hacia aquellas personas de la cultura, periodismo y política de distintas tendencias, que han mostrado su opinión favorable a la posibilidad de elaborar un nuevo mapa municipal.

En este sentido, nos vemos en el deber de añadir que en el estudio que presentamos en 2019, respecto de este tema y referido a la provincia de Ourense, con una reducción del 78% de los concellos, publicado posteriormente en La Región en exclusiva, así como múltiples aportaciones en esta sección de este mismo diario además de una intervención en la TVG, poníamos a Ourense como modelo a seguir por las provincias gallegas, reduciendo el número a unos 70, en vez de los 313 actuales. Evidentemente esta iniciativa es también exportable al resto del Estado.

Creemos que nuestro modelo es oportuno y goza de cobertura legal

Pensamos que la semilla está germinando en la sociedad lectora de los diarios pero, lamentablemente, no así en alguna clase política que es quien debe y puede hacer que esta idea crezca y dé sus frutos. A modo de resumen, nuestro estudio está basado en el ahorro de gasto en política y en políticos, destinándolo a recursos sociales y otros, sin pérdida de ninguno de los servicios actuales, ganando otros de los cuales carecen, para que la población del medio rural pueda mejorar su calidad de vida.

Creemos que nuestro modelo es oportuno y goza de cobertura legal dado que la Ley de Régimen Local gallega contempla la posibilidad de absorberse o fusionarse unos concellos con otros. De la misma forma se manifiesta la Comisión Europea, la cual recomienda evitar ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Existen precedentes históricos en esta dirección, algunos de ellos llevados a cabo en fechas recientes, tanto en Galicia como en Extremadura. Sólo se necesita valentía política, pensando más en los ciudadanos y menos en los intereses partidistas y personales.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)