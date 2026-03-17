La Diputación refuerza sus fondos con casi 28 millones

El gobierno provincial presentará en la comisión de Cuentas de la Diputación de Ourense la primera modificación de crédito de 2026, que asciende a 27,8 millones de euros, y pretende reforzar sus actuaciones en infraestructuras viarias, medio ambiente, acción social, cultura, deporte y turismo.

Según han adelantado desde el ente provincial, el documento “reforza a actividade ordinaria das distintas áreas e servizos da Deputación que no proxecto de orzamentos de 2026 tiveron que axustar as súas necesidades para facilitar o financiamento do Plan CooperOU”, y vendrá seguido de una segunda, que “presentarase ao pleno de abril, centrada exclusivamente na cooperación cos concellos e entidades”.

En el desglose de partidas adelantado por el gobierno provincial, la mayor cuantía -cinco millones de euros- corresponderá al apartado de infraestructuras, concretamente “á mellora de la rede viaria”. Unida a lo ya consignado en las cuentas provinciales, eleva la inversión de la Diputación en este campo hasta los 9,5 millones.

Otros 2,4 millones de euros serán destinados a la conclusión de las obras del Parque Acuático de Monterrei, que se incluirán dentro de un convenio con la Xunta de Galicia para ampliar el equipamiento del espacio lúdico. También con colaboración autonómica se movilizarán 440.000 euros en un plan de mejora de las plazas de abastos provinciales.

El programa de rehabilitación de viviendas, además, ampliará sus fondos hasta los 1,2 millones, suponiendo el doble de lo consignado en su primera edición.

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