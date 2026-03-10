La factura de los temporales asciende a 2 millones de euros para la Diputación de Ourense
DAÑOS CAUSADOS
Es el cálculo que hace el ente provincial del coste por los daños causados por el tren de borrascas en la red viaria provincial
La Diputación de Ourense empieza a moverse en el escenario posterior al tren de borrascas que supuso casi cincuenta días de lluvia consecutivos en Ourense. La estimación de los técnicos provinciales es que los daños en la red viaria provincial superan los dos millones de euros, principalmente debido a colapsos en el drenaje de las carreteras a causa de los arrastres, el deterioro del firme y las fochancas abiertas, los deslizamientos de tierra y daños estructurales causados por el agua en muros de contención.
Houbo unha actuación permanente durante os temporais e posteriormente para deixar libres e expeditas as vías e terminar con aquelas situacións máis complicadas"
Los resultados del análisis viario serán ahora transferidos al ministerio de Transportes para poder optar al programa de ayudas puesto en marcha. “Houbo unha actuación permanente durante os temporais e posteriormente para deixar libres e expeditas as vías e terminar con aquelas situacións máis complicadas”, indicaba el presidente provincial Luis Menor. “Logo de que pasa o temporal, atopámonos con diferentes realidades que temos que atender. Entre elas, os servizos técnicos describen o colapso de drenaxes, o deterioro de firmes con perda de adherencia, deslizamentos de terra ou danos estruturais. Estamos, polo tanto, a falar de actuacións totalmente necesarias e imprescindibles para garantir a seguridade viaria”, añadía Menor.
La mitad del coste
Según indicó también Luis Menor, quien compareció acompañado de las responsable de Infraestructuras del ente provincial, Marta Docampo, “os informes técnicos que acompañan estas memorias describen problemas importantes en distintos puntos da rede viaria provincial. Polo tanto, dende a Deputación imos ser firmes para que o Estado cumpra co que establece a normativa, e cubra ata o 50% dos investimentos, permitindo así acelerar a reparación dos danos sufridos”.
Docampo añadió que “o que se fixo foi lanzar a convocatoria para ter unha estimación de custes. Unha vez a teñan, eles (el ministerio) articulan a subvención propiamente dita. As distintas administracións presentamos o estudo de danos, que será analizado e determinarán a cantidade”.
Medio millón de euros para reformas
La Junta de Gobierno de la Diputación de Ourense consignó en su última reunión 508.000 euros para cofinanciar intervenciones en los concellos de Barbadás, Beade, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Coles, A Gudiña, Petín, Porqueira, Rubiá, San Cibrao das Viñas, Sarreaus, Trasmiras y Vilamartín de Valdeorras.
Según indicó el presidente provincial, Luis Menor, “falamos de actuacións destinadas a mellorar servizos básicos como o abastecemento ou saneamento, pavimentacións e melloras viarias, acondicionamento de espazos públicos, e por suposto, a mellora de equipamentos municipais co obxectivo de mellorar a calidade de vida”.
