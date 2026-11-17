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Colaborará con los concellos de Barbadás, Pereiro y San Cibrao para captar hasta 10 millones de fondos europeos
La Diputación de Ourense colaborará con los Planes de Acción Integral (PAI) Ourense Sur y Valdeorras a través de una asistencia técnica. El gobierno provincial decidía, durante su reunión semanal destinar sendas partidas superiores a los 100.000 euros a ambas iniciativas, que buscan “mellorar a conectividade e dotar de instalacións necesarias, como casas de cultura, aparcadoiros ou humanización de pobos”, según indicaba el presidente, Luis Menor, y donde se intentarán captar “unha inversión comprometida de 10 millóns de euros en cada un deles”, añadía Menor, quien estima que solo con el Plan Ourense Sur (que abarca Barbadás, Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas) “suman prácticamente 25.000 persoas, o cal creo que é moi importante”, concluía el presidente.
Valdeorras
La comarca de Valdeorras realizará un plan semejante “centrado na recuperación do patrimonio, en aproveitar recursos naturais e tamén potenciar todos os atractivos económicos e turísticos”, explicaba Luis Menor, adelantando colaborarán con otra partida superior a los 100.000 euros para ellos. El ente provincial movilizó también 40.000 euros para Grupos de Emergencia Supramunicipales.
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