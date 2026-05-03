Directo | Ourense celebra a Festa dos Maios con música, coplas e premios
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Sigue la Festa dos Maios de Ourense en directo con el streaming de La Región
Ourense vive ya el día grande de la Festa dos Maios, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo local, que llena de figuras y coplas las calles del centro de la ciudad.
Desde las 11:00 horas, la rúa do Paseo acoge la apertura al público de la exposición de figuras, con propuestas que compiten en las modalidades artística, enxebre, creativa e infantil, mostrando el trabajo y la imaginación de los participantes.
La Región impulsa su propio certamen, que reparte varios premios entre los participantes. Entre ellos destaca un galardón especial de 1.000 euros en metálico, además de diversos vales de compra en establecimientos colaboradores.
En directo
Puedes seguir esta tradicional fiesta ourensana aquí, en directo.
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