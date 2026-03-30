Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 30 de marzo: aprobación de precios de As Burgas
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Sigue en directo el pleno extraordinario del Concello de Ourense del 30 de marzo dedicado a la aprobación de los precios públicos de las piscinas termales de As Burgas
El pleno extraordinario del Concello de Ourense del 30 de marzo cuenta en su orden del día con un único punto: la aprobación inicial del proyecto de ordenanza reguladora del servicio y de los precios públicos de la piscina termal de As Burgas.
Este pleno se centra exclusivamente en sacar adelante esta ordenanza, después de que no lograra aprobarse previamente en comisión. Además, aunque la oposición intentó introducir otros asuntos, como una moción sobre la Avenida de Portugal, en principio no forman parte de la orden del día oficial al tratarse de un pleno extraordinario con contenido cerrado.
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