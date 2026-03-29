Director de centro educativo, un “alto cargo” que en Ourense cuesta asumir

Ser director de un centro educativo es algo que cada vez atrae menos a los docentes. “É un marrón”, reconoce Miguel Anxo Álvarez, director del CEIP Amadeo Rodríguez Barroso, quien asegura que el cargo “require moita responsabilidade e non compensa emocional, nin económicamente”. En su caso, asumió el puesto en 2023 porque entonces ya formaba parte del equipo directivo, como secretario, y en su centro buscan mantener “certa estabilidade”. Sin embargo, reconoce que “ninguén quere dar o paso” y muchos de sus homólogos llegan a ser los responsables de un colegio “sin quererlo, por orden de Inspección” (así se hace cuando no hay candidatos).

Ese fue precisamente el caso de Ana Jiménez, quien hace dos años fue nombrada directora del CPI José García García. “Al principio lo tomas como diciendo “¿Por qué yo?”, de entre tantos”, desvela la docente que tuvo que enfrentarse “a un nuevo reto, a algo que desconoces”. Con todo, el centro tenía que seguir adelante, por lo que asumió la responsabilidad de la mejor forma posible. “Conlleva un montón de horas aparte del horario establecido ya como docente”, apunta Jiménez.

Aunque define estos dos últimos años como un periodo “enriquecedor”, con días buenos y malos, reconoce que está sopesando el presentarse para seguir en el puesto o desentenderse. “Estoy en un periodo de reflexión, seguir el proyecto que yo inicié me atrae, pero, por otra parte, hay otras cosas que me gustaría poder dejar a un lado”, reconoce la directora del CPI Jose García García.

Un gran reto

Juan Regal, suma ya 15 años al frente de la dirección del CEIP Mestre Vide, por lo que es todo un veterano en el cargo. Con su amplia experiencia puede asegurar que se trata de una tarea exigente que requiere una gran disponibilidad, ya que el responsable de un centro educativo “tiene que responder a todo lo que pase en el centro, aunque sea fin de semana”. “Además, tienes que tener proyectos nuevos cada año, a los que hay que dedicar muchas horas y que hace que sea difícil compatibilizar con otras obligaciones, por ejemplo familiares”, reconoce Regal.

En la misma línea se posiciona Daniel Lorenzo, director del IES Otero Pedrayo. “É un cargo complexo e difícil, ten unha compensación económica, pero non é unha compensación que che cambie a vida”, apunta. Aunque en su caso es todo un honor ser el responsable de su centro, pone sobre la mesa la relación con los padres de los alumnos como uno de los aspectos que genera más dolores de cabeza a los que asumen la dirección. “Co 90% das familias o trato é maravillo, pero hai familias complicadas e xente que non acepta as normas”, apunta, reconociendo que en los últimos años ha aumentado el porcentaje de problemas de este tipo.

“Tes un poder limitado”

Daniel Lorenzo, reconoce que para él “ser director del IES Otero Pedrayo es como para Florentino Pérez ser presidente del Real Madrid”. Valora muy positivamente haber podido introducir ciertas metodologías para ayudar a que el centro crezca y los alumnos obtengan grandes resultados. Sin embargo, tampoco pasa por alto aquellos aspectos que hacen que el puesto de director suponga para algunos de sus homólogos un gran peso a sus espaldas. “Tes moita responsabilidade, pero un poder moi limitado, a última palabra non a tes ti”, indica y añade que el reconocimiento “é pequeno, tes que seguir dando clases, por iso non hai vocacións”.

“Responsables 24 horas”

“Cando nos facemos cargo da dirección dun centro facémolo supondo isto un custo persoal alto, somo responsables as 24 horas do día”, explica Miguel Anxo Álvarez, director del CEIP Amadeo Rodríguez Barroso. En su caso reconoce que ocupa el puesto “por cariño á profesión” y que tiene previsto “estar uns anos e que despois pase o seguinte”. Asegura que “non che chega o día”, ya que a demás de su faceta de docente también tiene que sumir la parte administrativa. “Tes que dar clase e facer papeis, se non eres director cumpres co teu traballo e marchas”, apunta. Con todo, celebra la satisfacción de ver cómo evoluciona el centro y sus alumnos.

“Contar con apoyo es clave”

En un panorama en el que cada vez es más difícil lidiar con algunas familias, Juan Regal, director del CEIP Mestre Vide desde hace 15 años apunta que la clave para el cargo es contar con el apoyo tanto del claustro, como del Anpa. “Si tienes todo eso no hay problema”, asegura. Apunta que es importante “saber usar la autoridad que se te otorga al entregarte el cargo de director” para ser capaz de generar “un clima al que todos vayan contentos”.

En este sentido considera que, es importante que tanto profesores, como alumnos o padres sepan que sus puertas están abiertas para cualquier necesidad educativa.